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حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الخليجيين بالهرم
11
فبراير
2017
16:46 PM
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أمرت نيابة الهرم بحبس تشكيل عصابي مكون من 6 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصصوا في سرقة الخليجيين العرب بمنطقة هضبة الهرم تحت تهديد السلاح
وكان قسم شرطة الهرم تلقى عدة بلاغات من |سعوديين| الجنسية، تفيد تعرضهم للسرقة، تحت تهديد السلاح، على الفور انتقل فريق من البحث الجنائى، وبالتحري تبين صحة البلاغات.وعقب تقنين الإجراءات وجمع البيانات تبين أن مرتكبى الواقعة 6 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السعوديين، وبإعداد الأكمنة بقيادة النقيب محمد عتلم تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالفحص عنهم تبين ارتكابهم 3 وقائع سرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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