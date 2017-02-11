وكان قسم شرطة الهرم تلقى عدة بلاغات من |سعوديين| الجنسية، تفيد تعرضهم للسرقة، تحت تهديد السلاح، على الفور انتقل فريق من البحث الجنائى، وبالتحري تبين صحة البلاغات.وعقب تقنين الإجراءات وجمع البيانات تبين أن مرتكبى الواقعة 6 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السعوديين، وبإعداد الأكمنة بقيادة النقيب محمد عتلم تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالفحص عنهم تبين ارتكابهم 3 وقائع سرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.