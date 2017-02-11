أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة 68 متهمًا في قضية |اقتحام قسم شرطة حلوان التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لجلسة ٢٨ فبراير الجاري، لاستكمال المرافعة