وقالت | س. ا|:| زوجي كان أشبه بالوحش.. يوميا يقوم بالاعتداء على لفظيا وجسديا أمام الجيران لا يخشى أحد حتى عندما يأتي الجيران لوقفه عن الاعتداء لا يسمع لهم.. جبروته أعمى عينيه عن كل شيء ولم أعد أحتمل|. وتابعت حديثها: |كنت أتحمل ما يفعله من صياح وصوت عال وإهانتي بكافة الطرق من أجل البيت، وأنه عيب على امرأة متزوجة أن تترك بيتها خوفا من كلام الناس، ولكن عندما طردني من البيت في الشارع قمت بإقامة دعوى خلع عليه وفي انتظار اليوم الذي يحكم فيه القاضي بالخلع من ذلك الرجل|.