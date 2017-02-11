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السجن 7 سنوات لمتهم بالسطو المسلح على سيارة نقل أموال بمدينة نصر
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية بحبس أمين شرطة مفصول 7 سنوات لاتهامه بالسطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الصرافة بمدينة نصر
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الرئيسى بالسطو على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الصرافة يعمل أمين شرطة بالأحداث، بالاشتراك مع آخر مفصول ومندوب بنفس الشركة.وأضافت التحقيقات أن المتهم بالاشتراك مع آخرين كونوا تشكيلا عصابيا، وخططوا لسرقة السيارة أثناء سيرها أعلى كوبرى أكتوبر، حيث أعطى خط سير السيارة مندوب الشركة، وقاموا بالفعل بإيقاف السيارة، وإنزال من فيها تحت تهديد السلاح الناري، واستولوا على ما فيها من أموال.والمتهمون هم |و ا| أمين شرطة بالأحداث، و|ز خ| أمين شرطة مفصول، و|م م| مندوب بشركة الصرافة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بأنه أثناء سير سيارة ملاكى |فيات شاهين| تابعة لإحدى شركات الصرافة يستقلها أحد موظفى الشركة بصحبة السائق بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر وبحوزتهما مبلغ مالى عبارة عن عملات أجنبية قاما بتحصيلها من شركتي صرافة تصل قيمتها قرابة الـ5 ملايين جنيه.واعترض ثلاثة أشخاص غير مسلحين يستقلون سيارة ملاكى |أوبترا| طريقها واستوقفوها بمطلع كوبرى أكتوبر اتجاه رمسيس بدعوى أنهم رجال شرطة تابعين لمباحث الأموال العامة، وقام أحدهم باستقلال السيارة الملاكى التابعة لشركة الصرافة وقام الآخران باصطحاب موظف الشركة والسائق داخل السيارة قيادتهم وعلى مسافة قصيرة قاموا بإنزالهما من السيارة وفروا هاربين واستولوا على سيارة الشركة وبداخلها المبلغ المالى.ودلت تحريات المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بشركة الصرافة، وأمين شرطة مفصول وأشخاص آخرين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 متهمين وبحوزتهم 150 ألف جنيه، و49 ألف دولار أمريكى، وقال المتهمون إن باقى المبلغ المسروق بحوزة المتهمين الهاربين كما ضبط بحوزة المتهمين بندقية خرطوش وطبنجتين 9 ملى، وتحرر المحضر رقم 6036 لسنة 2015 وتمت إحالته للنيابة للتحقيق.
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