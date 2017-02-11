ذكر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية في الصفحة الأولى منه، المقيد برقم 68 لسنة 2016، بدلا من 2017، وخطأ آخر في تاريخ صدوره، حيث ذكر أنه صدر في 11 فبراير 2016 بالمخالفة للحقيقة.كما جاء في الصفحة 43 من القرار، المادة العاشرة منه أنه يُعمل بهذا القرار اعتبارا من السبت 25 فبراير 2016، بدلا من 2017.