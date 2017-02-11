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دفاع مرسي يطلب التأجيل في «إهانة القضاء»
11
فبراير
2017
14:46 PM
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طلب الدفاع في قضية |إهانة القضاء|، أن تسمح المحكمة لموكلهم أحمد أبو بركة بالترافع عن نفسه، وأن تستمع لمحمد البلتاجي وصبحي صالح المتهمين في القضية
كما طلب المحامي |سليم العوا|، إرجاء مرافعته عن الرئيس المعزول محمد مرسي وعصام سلطان، للجلسة التالية، وذلك يما يعانيه من ظروف صحية.وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
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