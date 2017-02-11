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اعتماد حركة تنقلات 1455 مستشارا بالنيابة الإدارية
11
فبراير
2017
13:47 PM
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اعتمد، اليوم السبت، المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية حركة تنقلات مستشاري النيابة، والتي شملت 1455 مستشارا، منهم 152 نائب رئيس هيئة، و72 وكيل عام أول، و163 وكيل عام، إضافة لـ116 رئيس نيابة من الفئة أ، و312 رئيس نيابة من الفئة ب، و467 من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة، و44 من وكلاء النيابة و80 مساعد نيابة و49 معاون للنيابة
كانت رئاسة الهيئة اعتمدت عدة ضوابط في إعداد الحركة منها تحقيق الصالح العام من خلال توزيع الأعضاء على نيابات الجمهورية المختلفة توزيعا يتناسب وحجم ونوع عمل كل نيابة، وكذلك تحقيق رغبات الأعضاء في ضوء نسبة إنجازهم للقضايا.وحددت رئاسة الهيئة أسبوعًا للتظلمات من الحركة يبدأ من الأحد 12 فبراير حتى الخميس 16 فبراير على أن يتم تنفيذها ابتداء من السبت 25 فبراير.
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