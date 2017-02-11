اعتمد، اليوم السبت، المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية حركة تنقلات مستشاري النيابة، والتي شملت 1455 مستشارا، منهم 152 نائب رئيس هيئة، و72 وكيل عام أول، و163 وكيل عام، إضافة لـ116 رئيس نيابة من الفئة أ، و312 رئيس نيابة من الفئة ب، و467 من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة، و44 من وكلاء النيابة و80 مساعد نيابة و49 معاون للنيابة