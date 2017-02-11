وأشار المحامي إلى أن من بين المتهمين طالب بكلية الحقوق، نزل للعمل في إجازة نصف العام كي يساعد أهله، ولم يعمل إلا 8 أيام حتى حدثت الواقعة، وتم القبض عليه.وأضاف أن المتهمين ذهبوا إلى القسم كشهود عيان على الواقعة إلا أنهم فوجئوا باقتيادهم إلى النيابة كمتهمين، وتم حبسهم.كانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف رئيس النيابة، قررت حبس 8 من عمال الكافيه الذي شهد واقعة قتل الشاب محمود بيومي، عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون في نهائي أمم أفريقيا، الأحد الماضي، 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت إخلاء سبيل 7 آخرين ووجهت النيابة لهم تهمة البلطجة.يذكر أن مباحث قسم شرطة مصر الجديدة كانت تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين شاب وعدد من البودي جاردات بأحد الكافيهات، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين صحة البلاغ للخلافات بين المجني عليه ومدير الكافيه على الحساب عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون. وتبين أن المشاجرة أسفرت عن مقتل الشاب تم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.