تلقى قسم شرطة المرج إشارة من مستشفى المطرية، تفيد وصول محمد البيلي، سائق دراجة بخارية | توك توك | (مصاب بطلق خرطوش بالوجه، نتج عنه جرح تهتكي بالوجه وتوفى أثناء إسعافه).وبالانتقال والفحص تبين سابقة حدوث مشاجرة بين المجني عليه، ومحمود جلال، سائق دراجة بخارية | توك توك | بسبب تحميل الركاب بموقف المرج.وتجددت المشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح ناري | فرد خرطوش عيار 12 مم | محدثًا إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بالفرار عقب ارتكابه الواقعة.وبإعداد أكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات وأقوال الشهود أيدها، وتم بإرشادة ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.