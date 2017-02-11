ووجهت النيابة للمتهمين تهمة البلطجة، وأكد مدير المطعم وعدد من شهود العيان أثناء مواجهتهم بالقاتل، أن الواقعة بدأت عند خروج 12 فردًا من بينهم 3 فتيات من المطعم، حيث رفضوا دفع مبلغ 1200 جنيه، إجمالي فاتورة الحساب الخاصة بهم أثناء مشاهدة المباراة، بحجة أن هناك 3 أفراد حضروا قبل انتهاء المباراة بوقت قصير، ولم يكونوا موجودين منذ البداية.وتدخل مدير المطعم وفض الاشتباك اللفظي بين العمال والزبائن، حيث وافق على تخفيض الفاتورة إلى 900 جنيه، ووقع عليها، وتم دفع الحساب، وأثناء نزولهم وتحديدًا بالدور الثاني، اشتبك بعضهم مع عمال الشيشة، وذلك على خلفية التهديد والوعيد بأن هذه المعاملة سيدفعون ثمنها، وأن أحدهم شقيق وكيل نيابة وسيغلق لهم المحل، ومع تأزم الموقف والاشتباكات تعرضت أدوات المحل للتحطيم.واشتبك بعدها عامل الشيشة (عمرو محمود فزاع) مع المجني عليه (محمود بيومي) وطعنه بسلاح أبيض أرداه قتيلًا، في الوقت الذي لم يكن موجودًا فيه مدير المحل، حيث صعد إلى مكتبه عقب فض الاشتباك بشأن فاتورة الحساب، وفقًا لرواية شهود العيان.من ناحية أخرى، استمعت النيابة لأقوال خطيبة المجني عليه وأصدقائه الذين كانوا موجوديــن أثناء الواقعة، وتعرفوا على القاتل والذي يدعى عمرو محمود فزاع، مؤكدين أنه طعن الشاب محمود بيومي.كانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين شاب وعدد من البودى جاردات بأحد الكافيهات، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين صحة البلاغ للخلافات بين المجنى عليه ومدير الكافيه على الحساب عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون. وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر المحصر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى قاضى المعارضات الذي أمر باستمرار حبسهم 15 يوما آخرين.