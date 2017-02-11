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إطلاق شبكة «آي 24 نيوز» الإخبارية الإسرائيلية في الولايات المتحدة
تطلق شبكة «آي 24 نيوز» الإخبارية الإسرائيلية التابعة لشركة «آلتيس» القابضة، خدمة أمريكية، الإثنين، يسجل قسم من برامجها في الولايات المتحدة.
وتبث الشبكة في 3 لغات، هي (الإنجليزية، والفرنسية، والعربية). واعتبارًا من الإثنين، ستصبح الخدمة الإنجليزية شبكة أمريكية، حسبما أوضح فرانك ملول المدير العام لـ«آي 24 نيوز».
ويشكل التوسع مرحلة مهمة للشبكة التي أطلقت في العام 2013 ومقرها تل أبيب؛ حيث تسعى إلى أن تظفر بحصة في سوق تسيطر فيها 3 شبكات عملاقة، هي «فوكس نيوز»، و«سي إن إن»، و«إم إس إن بي سي».
وكانت «إم إس إن بي سي» أغلقت في أواخر أبريل مكتب «الجزيرة أمريكا» في الولايات المتحدة بعد تعاون لـ3 سنوات مع الشبكة القطرية؛ لعدم نجاحها في كسب جمهور كاف.
وقامت «آي 24 نيوز» التي يعمل لديها 250 صحفيًا، بتوظيف 50 آخرين لمكتبيها في نيويورك وواشنطن.
من بين هؤلاء صحفيون من شبكات أمريكية معروفة، مثل دان رافيف «سي بي إس»، وديفيد شاستر (صحفي سابق لدى الجزيرة أمريكا، وإم إس إن بي سي).
ستبث الخدمة الأمريكية للشبكة على خدمتي «اوبتيموم» و«سادنلينك»؛ لاشتراك الكابل التابعتان لـ«آلتيس» التي يملك باتريك دراهي الحصص الأكبر فيها.
وتابع «ملول» أن ذلك معناه أن الفرع الجديد سيتوجه إلى نحو 4.5 مليون منزل، مضيفًا: «نحن نخوض محادثات مع شركات كابل أخرى لتوسيع تغطيتنا».
وتريد الشبكة تأمين تغطية الأحداث مع وجهات نظر من الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.
مع أن الجزيرة حاولت القيام بذلك، إلا أن «ملول» يعتبر أن الشبكتين مختلفتين، مضيفًا أن «شبكته ليست من الشرق الأوسط أو فرع أمريكي لشبكة من الشرق الأوسط. نحن شبكة إخبارية عالمية».
ونفى «ملول» اتهامات عدة وسائل إعلام لشبكة «آي 24 نيوز» بأنها «منحازة إلى إسرائيل».
وقال: «نحن نرحب بكل وجهات النظر وسندعو ممثلين عن الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
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