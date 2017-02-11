اخبار مصر
-
رياضة
- عودة سمير عدلي وعصام سراج الدين من دبي
- طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة السعيد وفتحي وحجازي
- على معلول يسبق بعثة الأهلي إلى القاهرة
- أزمة نبيه
- رئيس أنجولا يأمر بفتح تحقيق في مقتل 17 من جماهير كرة القدم
- بالصور.. بعثة الزمالك بكأس السوبر في الإمارات
- اليوم.. بدلاء الزمالك في السوبر يؤدون تدريباتهم في الإمارات
- اليوم.. بعثة الأهلي تصل من الإمارات بعد خسارة السوبر
- هيت يواصل انتصاراته في دوري السلة الأمريكي
- أزمة نبيه
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«الأمور المستعجلة» تقضي بحظر حركة «حسم» الإرهابية
11
فبراير
2017
11:47 AM
بواسطة
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بحظر حركة |حسم| الإرهابية بعد قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات التي يطالب فيها بحظر الحركة لضلوعها في الأعمال الإرهابية
وطالب فرحات في دعواه التي حملت رقم 3639 لسنة 2016، مستعجل القاهرة، بحظر حركة |حسم الإرهابية|، مستندا إلى تبنيها عددا من الأعمال الإرهابية.وأوضح فرحات أن حركة حسم تبنت عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ومفتي الجمهورية السابق على جمعة، وكذلك محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع