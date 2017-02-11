قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بحظر حركة |حسم| الإرهابية بعد قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات التي يطالب فيها بحظر الحركة لضلوعها في الأعمال الإرهابية

وطالب فرحات في دعواه التي حملت رقم 3639 لسنة 2016، مستعجل القاهرة، بحظر حركة |حسم الإرهابية|، مستندا إلى تبنيها عددا من الأعمال الإرهابية.وأوضح فرحات أن حركة حسم تبنت عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ومفتي الجمهورية السابق على جمعة، وكذلك محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.