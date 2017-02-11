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تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر لـ 28 فبراير
11
فبراير
2017
11:47 AM
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قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين زغلول عبدالولى وعمرو عبدالحفيظ في أحداث عنف منطقة الظاهر، لجلسة 28 فبراير الجارى، لسماع الشهود
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أصدرت في ديسمبر 2016، حكمها بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف في منطقة الظاهر.وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.
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