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بدء محاكمة مرسي وآخرين في «إهانة القضاء»
11
فبراير
2017
11:47 AM
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بدأت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية |إهانة القضاء|
ومن المقرر أن تشهد الجلسة سماع مرافعات الدفاع، وتبين تغيب المستشار محمود الخضيري مع إثبات حضور المتهمين. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
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