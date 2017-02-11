ا.ع|، بتهمة اختلاس مبلغ 2520 جنيها من حساب التوفير الخاص بـ|ه.ع|، إحدى عملاء المكتب محل عمله.وغافل المتهم العميلة باستلام مبلغ 1260 جنيهًا منها لإيداعه بحسابها، إلا أنه أجرى عملية سحب بدلًا من عملية الإيداع، واستولى على المبلغين لنفسه بعد أن حصل على توقيع العميلة على إيصال سحب بدلًا من إيصال الإيداع. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وأبدى استعداده لسداد المبلغ، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر اللازم وإرساله بالمتهم لمركز شرطة بني عبيد لقيده وعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات.