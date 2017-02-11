تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغًا بنشوب مشاجرة بين مدرس، وأحد جيرانه، بسبب الضوضاء التي يصدرها التلاميذ أثناء تلقيهم درسًا خصوصيًا على يد المدرس، حيث طلب المتهم من المجني عليه، التحكم في الأطفال وخفض الصوت، وقام بالتعدي عليه بالضرب بواسطة شومة، مما أدى إلى سقوطه مغشيًا عليه، وتم نقله إلى المستشفى ليلقي مصرعه متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي وارتجاج في المخ.تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.