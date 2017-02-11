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نظر محاكمة المعزول و24 آخرين اليوم في إهانة القضاء
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء ومنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية؛ وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر البربري ومدحت فاروق خاطر، بحضور باسم الروبي ممثل النيابة العامة، وسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء ضد رجال القضاء.
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