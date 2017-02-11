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«الجنايات» تنظر اليوم محاكمة 68 متهما في اقتحام قسم حلوان
11
فبراير
2017
05:45 AM
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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم السبت، محاكمة 68 متهمًا في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان، التي وقعت أحداثها في 14 أغسطس 2013
ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتجمهر واقتحام قسم شرطة حلوان، وسرقة محتوياته، والشروع في قتل أفراده.
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