تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم السبت، محاكمة 68 متهمًا في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان، التي وقعت أحداثها في 14 أغسطس 2013