نظر طعن إخواني اليوم على حكم حبسه 3 سنوات

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، الطعن المقدم من |أحمد السيد عبد ربه| على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية