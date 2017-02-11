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نظر طعن إخواني اليوم على حكم حبسه 3 سنوات
11
فبراير
2017
02:45 AM
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تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، الطعن المقدم من |أحمد السيد عبد ربه| على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت بحبس |أحمد السيد عبد ربه| 3 سنوات في القضية رقم 9037/86 بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.
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