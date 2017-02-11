على متن طائرة الرئاسة الأمريكية/واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة إنه يدرس إصدار أمر تنفيذي جديد بشأن الهجرة في حين قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الإدارة لا تخطط لتصعيد خلاف قانوني بشأن أمر ترامب الأصلي مع المحكمة العليا.

ويحظر أمر ترامب الأصلي دخول اللاجئين والمواطنين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون لكن قاضيا في سياتل علق العمل بالأمر هذا الأسبوع وأكدت هذا التعليق محكمة استئناف في سان فرانسيسكو يوم الخميس.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة وهو في طريقه من واشنطن إلى فلوريدا إنه يدرس "أمرا جديدا تماما" قد يصدر بحلول يوم الاثنين أو الثلاثاء إذا قررت الإدارة التحرك في هذا الاتجاه.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)