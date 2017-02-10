شنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، حملات على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري

وأسفرت الحملات التي تمت، بإشراف اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية للمرور، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 388 مخالفة مرورية متنوعة، بين 67 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائري بكامل نطاقه: 80 مخالفة مرورية بالقاهرة، 110 مخالفة مرورية بالجيزة، 131 مخالفة مرورية بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.