واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن تحالفا بين الولايات المتحدة واليابان أساسي لضمان السلام والاستقرار في المنطقة وإن إدارته ملتزمة بتحقيق علاقات أوثق بين البلدين.

وأضاف ترامب أمام مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "نحن ملتزمون بأمن اليابان وكل المناطق الواقعة تحت سيطرتها الإدارية وبأن نعزز أكثر تحالفنا الضروري جدا."

وأضاف "الروابط بين أمتينا والصداقة بين شعبينا تعودان لجذور عميقة جدا جدا. هذه الإدارة ملتزمة بتعزيز تلك العلاقات أكثر."

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)