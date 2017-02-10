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«ترامب»: متأكد من الفوز في قضية حظر السفر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه متأكد من الفوز في المحكمة بقضية حظر السفر من سبع دول إسلامية، متعهدا بالمزيد من الإجراءات الأمنية في بلاده.
وأضاف ترامب قائلا، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليابان شينزو أبي في البيت الأبيض، "سنقوم بفعل ما نريد خلال وقت قصير، بالإضافة إلى المزيد من الإجراءات الأمنية في البلاد.. وسترون هذا يحدث خلال الأسبوع القادم".
وتابع ترامب قائلا: "بالإضافة إلى ذلك فإننا سنعمل على المضي قدما في المحاكم وليس لدي أدنى شك في أننا سنحقق الفوز في قضيتنا".
يشار إلى أن تصريحات ترامب تأتي بعد رفض محكمة الاستئناف طلب الحكومة إعادة الحظر على السفر من الدول السبعة، حيث أن
ترامب كان قد اتخذ قرار بحظر السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة وهي : "العراق وإيران وليبيا واليمن وسوريا والصومال والسودان".
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