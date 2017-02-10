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«ترامب»: التبادل التجارى بين الولايات المتحدة واليابان يجب أن يكون «حرا»
10
فبراير
2017
22:15 PM
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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن التبادل الاقتصادى بين الولايات المتحدة والصين ينبغي أن يكون «حرا» و«متبادلا».
وقال ترامب فى مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فى البيت الأبيض «بالنسبة إلى الاقتصاد، نسعى إلى علاقة تجارية حرة وعادلة وعلى قاعدة المعاملة بالمثل تكون لصالح بلدينا».
وقال ترامب فى مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فى البيت الأبيض «بالنسبة إلى الاقتصاد، نسعى إلى علاقة تجارية حرة وعادلة وعلى قاعدة المعاملة بالمثل تكون لصالح بلدينا».
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