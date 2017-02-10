اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن التبادل الاقتصادى بين الولايات المتحدة والصين ينبغي أن يكون «حرا» و«متبادلا».



وقال ترامب فى مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فى البيت الأبيض «بالنسبة إلى الاقتصاد، نسعى إلى علاقة تجارية حرة وعادلة وعلى قاعدة المعاملة بالمثل تكون لصالح بلدينا».

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