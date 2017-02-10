قالت قيادة القوات الأميركية في المحيط الهادئ، الجمعة، إن طائرة عسكرية صينية اقتربت قبل يومين بشكل خطر من طائرة عسكرية أميركية قرب جزيرة متنازع على سيادتها في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن الحادث وقع في 8 فبراير قرب سكاربوروف وهي شعب مرجانية متنازع عليها بين الصين والفيليبين.

واقتربت طائرة الدورية البحرية الصينية كي جي-200 إلى حوالى 300 متر من الطائرة العسكرية الأميركية في مناورة اعتبرها العسكريون الأميركيون خطرة.

وبحسب القيادة الأميركية فإن الطائرة الأميركية وهي أيضا طائرة مراقبة بحرية بي3-سي أوريون، كانت تقوم بمهمة روتينية وفق المعايير الدولية في المجال الجوي الدولي.

وأضاف المصدر أن واشنطن ستثير الأمر مع بكين عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية المناسبة.



