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حبس ناشطين سياسيين لاتهامهما بالنصب على دكتور جامعي
أمرت نيابة الهرم بحبس ناشطين سياسيين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وأمرت بسرعة ضبط وإحضار شخص آخر هارب؛ لاتهامهم بالنصب على دكتور جامعي وزوجته، في مبلغ مالي قدره 40 ألف دولار
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.وكشفت تحقيقات النيابة أن دكتورا جامعيا يدعى «محمد» وزوجته، اتصلا بأحد أصدقائهما ليلًا؛ لرغبتهم في تحويل مبلغ مالي قدره 40 ألف دولار إلى العملة المصرية، وأنهما يريدان تحويل العملة بأسرع وقت؛ لإنهاء إحدى الصفقات التجارية، فأخبرهما صديقهما بأحد الأشخاص، يدعى «إسلام» ليتواصلا معه؛ لتحويل المبالغ المالية لهم.وأضافت التحقيقات، أن المجني عليهم تواصلوا مع «إسلام»، واتفقا معه على مقابلتهم في أحد المقاهي بالهرم، وهناك فوجئوا بوجوده هو وأحد الفتيات، تدعى «مي» (المتهمة الثانية)، واتفقوا على تحويل المبلغ، واتصل المتهمان بشخص ثالث، يدعى «مهند» مدعيان أنه يتولى تحويل المبلغ، فحضر المتهم الثالث، وحصل على المبالغ المالية، واختفى.
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