قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اعتماد النظام الرئاسي في تركيا سينهي بلا رجعة عصر الانقلابات التي عانت منها بلاده لفترة.



ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» عربية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الرئيس التركي أقر - في وقت سابق اليوم - مشروع قانون التعديلات الدستورية الذي وافق عليه البرلمان على أن يطرح للاستفتاء الشعبي في 16 من أبريل المقبل.



وكان البرلمان التركي قد أقر، في 21 يناير الماضي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبا.



وصوت 339 نائبا لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين تم إلغاء ورقتين انتخابيتين، لعدم توفر الشروط اللازمة فيهما.



وتثير تلك التعديلات قلق معارضين ومنظمات غير حكومية، حيث تتهم رئيس الدولة بالنزوع إلى التفرد بالسلطة، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في يوليو الماضي التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter Shoruk بواسطة