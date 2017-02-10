اخبار مصر
-
رياضة
- زادة وأحمد مرتضى يحتفلان بالسوبر مع اللاعبين في غرفة خلع الملابس
- لاعبو الزمالك يلتقطون الصور التذكارية مع الجماهير بكأس السوبر
- أحمد مرتضى: الزمالك لم يفز ببطولة السوبر بـ«الحظ»
- عمر جابر يهنئ جماهير الزمالك بلقب السوبر
- الحلفاوي مهنئا الزمالك بالسوبر: «الواد جنش حضري أوي»
- ياسمين الخطيب بعد فوز الزمالك بالسوبر: «والله العظيم بعيط»
- شوبير: «الزمالك هو السوبر»
- طارق حامد: لاعبو الزمالك رجالة وأهدي البطولة لهذا الثلاثي
- جنش: تركيزنا كان على الفوز وليس اللجوء لركلات الترجيح
- خالد الغندور يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر: كلمة السر جنش
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«أردوغان»: اعتماد النظام الرئاسي في تركيا سينهي عصر الانقلابات
10
فبراير
2017
20:46 PM
بواسطة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اعتماد النظام الرئاسي في تركيا سينهي بلا رجعة عصر الانقلابات التي عانت منها بلاده لفترة.
ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» عربية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الرئيس التركي أقر - في وقت سابق اليوم - مشروع قانون التعديلات الدستورية الذي وافق عليه البرلمان على أن يطرح للاستفتاء الشعبي في 16 من أبريل المقبل.
وكان البرلمان التركي قد أقر، في 21 يناير الماضي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبا.
وصوت 339 نائبا لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين تم إلغاء ورقتين انتخابيتين، لعدم توفر الشروط اللازمة فيهما.
وتثير تلك التعديلات قلق معارضين ومنظمات غير حكومية، حيث تتهم رئيس الدولة بالنزوع إلى التفرد بالسلطة، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في يوليو الماضي التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.
ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» عربية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الرئيس التركي أقر - في وقت سابق اليوم - مشروع قانون التعديلات الدستورية الذي وافق عليه البرلمان على أن يطرح للاستفتاء الشعبي في 16 من أبريل المقبل.
وكان البرلمان التركي قد أقر، في 21 يناير الماضي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبا.
وصوت 339 نائبا لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين تم إلغاء ورقتين انتخابيتين، لعدم توفر الشروط اللازمة فيهما.
وتثير تلك التعديلات قلق معارضين ومنظمات غير حكومية، حيث تتهم رئيس الدولة بالنزوع إلى التفرد بالسلطة، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في يوليو الماضي التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع