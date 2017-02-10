أصيب 15 شخصا على الأقل فى حريق بأحد عربات المترو المزدحمة في هونج كونج مساء الجمعة، فيما أعلنت السلطات عن أن أحد المصابين هو المتسبب في الحريق.



ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن قائد شرطة المنطقة التي وقع فيها الحادث، أن الرجل الذي يخضع لعملية جراحية لإصابته يبلغ من العمر - 60 عاما - ويدعى تشيونغ، وأنه اعترف للشرطة أنه أضرام النار في نفسه.



وأعرب قائد الشرطة عن اعتقاده أن الحادث فردي ولا صلة له بالإرهاب، ويعتقد المحققون أن المتهم أشعل النار في نفسه لأسباب شخصية.

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