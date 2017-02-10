وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ظهر الجمعة، إلى البيت الأبيض حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وآبي هو ثاني مسؤول أجنبي يلتقيه الرئيس الجمهوري الجديد، وقد استقبله ترامب شخصيا قبل أن يعقدا اجتماعا في المكتب البيضوي يليه مؤتمر صحفي مشترك.

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