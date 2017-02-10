صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بأنه يدرس بشكل جدي مسألة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وذلك في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" الناطقة باللغة العبرية.

وقال ترامب ردا على سؤال حول نقل السفارة إلى القدس، "أنا أدرس الموضوع، ولنر ما سيحدث"، مضيفا "هذا ليس قرارا سهلا... أنا أفكر به بشكل جدي جدا".