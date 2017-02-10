تلقى اللواء |خالد أبو الفتوح| مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث بركة السبع، من القبض على المدعو | س.ع. م. ا| – 27 سنة، عاطل، ومقيم بقرية الدبابية مركز بركة السبع، ومدرج جنائيًا تحت رقم 4344658 وسبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وسرقة وخيانة أمانة، والمدعو | س. ا. ج. ع |– 27 سنة عاطل، ومقيم بقرية الدبابية مركز بركة السبع ومدرج جنائيًا تحت رقم 2861333 وسابق اتهامه في قضية آداب.وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 85 قطعة من جوهر الحشيش تزن نحو 1500 جرام، وبندقية خرطوش عيار 12، و3 طلقات ذخيرة حية ومبلغ مالي 1200 جنيه و2 هاتف محمول.وتم تحرير المحضر رقم 2856 جنح مركز بركة السبع لسنة 2017.