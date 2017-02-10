كثفت الإدارة العامة للمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة، من تواجد الخدمات الأمنية بنفق الشهيد أحمد بدوى، عقب إجراء تحويلات المرورية اللازمة لحين استكمال أعمال التطوير

وذكرت إدارة المرور أنه تم غلق نفق الشهيد أحمد بدوى القادم من منزل كوبرى أكتوبر اتجاه شارع الترعة ويتم تحويل القادم من كوبرى أكتوبر اتجاه نفق الشهيد أحمد بدوى بدخول النفق عكس الاتجاه القادم من شارع الترعة لاتجاه النفق.وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.