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شرطة النقل تضبط 233 بائعا متجولا و157 هاربا من أحكام
10
فبراير
2017
12:46 PM
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وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 19 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، 6 قضايا في مجال الاتصالات والبريد، 223 بائعا متجولا، و1800 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 157 حكما قضائيا، وتحررت المحاضر اللازمة.
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