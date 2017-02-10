الواقعة بدأت بمرور النقيب محمد راغب معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وأثناء المرور تمكن من ضبط المتهم حال قيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 5300 جنيه من محل خضراوات بأسلوب المغافلة.بالكشف الجنائي عن المتهم تبين أنه هارب من حكمين قضائيين، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.