وتمكنت الحملة من ضبط 43 طن مواد تموينية مدعمة، تنوعت |ما بين سكر وزيت قبل بيعها في السوق السوداء|، وضبط 87 قضية تموينية.وتنوعت القضايا ما بين بيع بأزيد من السعر الرسمي، واستيلاء على المال العام، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغش تجاري، ومزاولة مهنة دون ترخيص، واستيلاء على المال العام، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وغلق في مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادة صحية، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.