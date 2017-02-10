وكان مصدر أمني أكد أنه نظرا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة باستكمال أعمال محور روض الفرج الجديد وإنشاء تقاطع حر مع الطريق الدائرى الحالى بمنطقة الوراق بنطاق الجيزة يتم إنشاء محورين جديدين وقواعد خرسانية على الطريق الدائرى الحالى في الاتجاه القادم من طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى تجاه محور 26 يوليو وطريق |القاهرة- الإسكندرية| الصحراوى، مضيفًا أنه يتم غلق هذا الاتجاه مدة الأعمال كاملة.وأوضح المصدر الأمني أنه تم إجراء تحويلة مرورية في الاتجاة القادم من طريق |القاهرة- الإسكندرية| الزراعى تجاه الجيزة مع إنشاء مسار جديد في ذات الاتجاه بطول 250 مترا والعودة مرة أخرى للمسار الطبيعى.وأشار المصدر إلى أن تلك الأعمال تبدأ من اليوم الجمعة الموافق 10 فبراير وتنتهى في 30 يونيو، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة خلال مدة الأعمال فيما تقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة مخاريط وطواحين هوائية وفواصل وعلامات إرشادية وتحذيرية.