سلمت إدارة سجن طرة التابعة لمصلحة السجون، الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، الملابس الزرقاء كما سلم متعلقاته الشخصية في أمانات السجن، وذلك تمهيدًا لارتدائها لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس 7 سنوات بتهمة إهدار المال العام

وكانت مأمورية أمنية تابعة لترحيلات مديرية أمن الجيزة قامت بنقل نصر الدين علام من محكمة الجنايات إلى قسم شرطة إمبابة، وتوجهت عقب ذلك إلى منطقة سجون طرة عقب صدور حكم حبسه.جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال الجيزة، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات حضوريا لوزير الري الأسبق محمد نصر علام والمشدد 7 سنوات غيابيا لرجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بإهدار المال العام.ويحاكم بتلك القضية كل من وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي؛ لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.