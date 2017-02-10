وانتشرت سيارات الإغاثة العاجلة أعلى المحاور والطرق: الدائرى و«الإسكندرية ــــ القاهرة» الزراعى والصحراوى، «القاهرة ــــــ السويس»، أمام القادم من الأقاليم اتجاه القاهرة تحسبًا لأي حالة طوارئ.فيما يشهد محور 26 يوليو، أمام القادم من مناطق 6 أكتوبر، في طريقه إلى الجيزة، وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات، كما انتظمت الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر، وكوبري 15 مايو، وأعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة ونزلة جامعة القاهرة، حتى شارع السودان. وانتظمت الحركة المرورية، بشوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث.كما تشهد ميادين التحرير وروكسي هشام بركات «رابعة العدوية سابقا» والأوتوستراد ومحور صلاح سالم، ومنطقة وسط القاهرة وكوبري قصر النيل، حالة من الانسياب المرورى، كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع النيل السياحي والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري باتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية.