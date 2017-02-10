تسبب حادث على طريق «القاهرة- الإسكندرية»، في شلل مروري بالاتجاه القادم من القاهرة، بعد اصطدام سيارة بأخرى نصف نقل في بنها بسبب الشبورة المائية

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وبدءوا في إخلاء الطريق لتسهيل الحركة في اتجاهي الطريق.