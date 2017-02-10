برلين (رويترز) - قالت مصادر حكومية لرويترز إن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ستشارك في مؤتمر ميونيخ الأمني الأسبوع القادم.

وقبل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بالفعل دعوة لحضور المؤتمر الذي يأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتبر حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمن وانتقد سياسات ميركل.

وكانت آخر مشاركة لميركل في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي في 2015. وأبلغت المستشارة الألمانية ترامب في اتصال هاتفي في 29 يناير كانون الثاني بأن الحرب العالمية ضد الإرهاب ليست ذريعة لمنع اللاجئين أو أشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وسيكون اجتماعها في ميونيخ مع بنس هو الأول لها مع مسؤول كبير بإدارة ترامب.

ومن المتوقع أيضا مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس في المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير شباط في ميونيخ. وأصبح المؤتمر واحدا من أهم التجمعات العالمية المتعلقة بالسياسات الأمنية والخارجية.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر مستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والأزمة الأوكرانية والعلاقات مع روسيا والحرب في سوريا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)