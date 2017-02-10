بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومرور الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أعمال تطوير وإصلاح 12 فاصلا معدنيا أعلى كوبري أكتوبر

ومن المقرر أن تستمر تلك الإصلاحات لمدة ٣ أيام، ويتم الانتهاء من الأعمال في تمام الخامسة فجر الأحد المقبل.كما يتم خلالها إصلاح ١٢ فاصلا معدنيا، بداية من كورنيش النيل وحتى شارع البطل أحمد عبد العزيز.وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع علامات إرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع مساعدات فنية لتأمين منطقة الأعمال من وسائل إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية؛ لتحقيق السيولة المرورية.