وأسفرت الحملة، عن ضبط 1944 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل 8691 غرامة عن سرقة تيار، بالإضافة إلى تحصيل 7 مخالفات شروط التعاقد، وتنفيذ 670 حكمًا قضائيًا. واتخذت شرطة الكهرباء الإجراءات القانونية اللازمة، حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.