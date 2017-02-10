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محكمة الاستئناف الأمريكية تؤيد حكما بتعليق قيود السفر التي فرضها ترامب
10
فبراير
2017
02:22 AM
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(رويترز) - أيدت محكمة استئناف أمريكية بالإجماع يوم الخميس حكما يقضي بتعليق مؤقت لقرار الرئيس دونالد ترامب منع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
وستحدد المحكمة الأمريكية العليا على الأرجح النتيجة النهائية للقضية. وقال البيت الأبيض إنه ليس لدي أي تعليق فوري.
كان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 يناير كانون الثاني يقضي بمنع المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. وشمل القرار أيضا منع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوما باستثناء اللاجئين من سوريا الذين تم منعهم لأجل غير مسمى.
وكان القاضي جيمس روبرت قد علق أمر ترامب يوم الجمعة الماضي.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير محمود سلامه)
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