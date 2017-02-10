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طبيبة تنتحر بعد زواجها بـ 3 أشهر بسبب نبطشية إضافية لزوجها
10
فبراير
2017
01:45 AM
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أقدمت طبيبة على الانتحار بقطع شرايينها بعد ثلاثة أشهر من زواجها، وشنق نفسها باستخدام سلك تليفون بسقف غرفتها؛ بسبب أخذ زوجها ساعات عمل إضافية في عمله بالمقطم
كان المقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا مفاده العثور على جثة طبيبة معلقة في سقف إحدى غرف شقتها.وانتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطبيبة مشنوقة بسلك تليفون بغرفتها، ووجود قطع في يدها، وبسؤال زوجها |طبيب| عن الحادث أكد أنها انتحرت بسبب عمله |نبطشية| إضافية بأحد المستشفيات. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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