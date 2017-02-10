كان المقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا مفاده العثور على جثة طبيبة معلقة في سقف إحدى غرف شقتها.وانتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطبيبة مشنوقة بسلك تليفون بغرفتها، ووجود قطع في يدها، وبسؤال زوجها |طبيب| عن الحادث أكد أنها انتحرت بسبب عمله |نبطشية| إضافية بأحد المستشفيات. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.