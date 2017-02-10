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محكمة استئناف أمريكية تصدر قرارا الخميس بشأن مرسوم ترامب الخاص بالسفر
10
فبراير
2017
01:22 AM
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سان فرانسيسكو (رويترز) - قالت محكمة استئناف أمريكية إنها ستصدر يوم الخميس قرارا يتعلق بقيود السفر التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة.
وتراجع محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية القرار الذي أصدره قاض اتحادي في سياتل الأسبوع الماضي بوقف العمل مؤقتا بالحظر الذي فرضه ترامب.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)
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