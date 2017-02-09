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مصدر أمني: العثور على أشلاء قتيل العمرانية في شنطة سفر مقطعة بمنشار
09
فبراير
2017
23:46 PM
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قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن الجثة التي عثر عليها فجر اليوم الخميس داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية لشاب يبلغ من العمر ١٨ عاما
وأضاف المصدر أن والد الضحية حرر محضر بتغيب نجله منذ شهر يناير الماضي، وأن الضحية لم يمتهن أي مهنة، ولم يكمل تعليمه نظرا لظروفه الصحية.وكان قسم شرطة العمرانية تلقى بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالعقار محل سكن المجني عليه.وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة غير مأهولة بالسكان، كما تم العثور على أشلاء في حالة تعفن رمي داخل شنطة سفر وبجوارها منشار ومطواه، بتجميع تلك الأشلاء أمكن للأب التعرف على الجثة وتبين أنها لنجله.ويكثف رجال مباحث العمرانية جهودهم للوقوف على الحادث وكشف ملابساته وغموضه.
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