وأضاف المصدر أن والد الضحية حرر محضر بتغيب نجله منذ شهر يناير الماضي، وأن الضحية لم يمتهن أي مهنة، ولم يكمل تعليمه نظرا لظروفه الصحية.وكان قسم شرطة العمرانية تلقى بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالعقار محل سكن المجني عليه.وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة غير مأهولة بالسكان، كما تم العثور على أشلاء في حالة تعفن رمي داخل شنطة سفر وبجوارها منشار ومطواه، بتجميع تلك الأشلاء أمكن للأب التعرف على الجثة وتبين أنها لنجله.ويكثف رجال مباحث العمرانية جهودهم للوقوف على الحادث وكشف ملابساته وغموضه.