شهدت محافظات مصر عددًا من الحوادث، اليوم الخميس، رصدتها «فيتو»، في إطار تغطيتها الإخبارية، وجاءت كالتالي:المشدد 7 سنوات لوزير الري الأسبق ورجل الأعمال أحمد قورةإصابة ضابط وسائق في حادث تسرب كلور أعلى الدائريإحالة رئيس نادي وادي دجلة لنيابة الأموال العامةلأول مرة في تاريخها