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نشرة الحوادث.. وأبرزها: المشدد 7 سنوات لوزير الري الأسبق
09
فبراير
2017
23:46 PM
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شهدت محافظات مصر عددًا من الحوادث، اليوم الخميس، رصدتها «فيتو»، في إطار تغطيتها الإخبارية، وجاءت كالتالي:المشدد 7 سنوات لوزير الري الأسبق ورجل الأعمال أحمد قورةإصابة ضابط وسائق في حادث تسرب كلور أعلى الدائريإحالة رئيس نادي وادي دجلة لنيابة الأموال العامةلأول مرة في تاريخها
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