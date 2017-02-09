برلين (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس إن منطقة اليورو لابد أن تظل كتلة واحدة ودعت الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى الوفاء بالتزاماتها.

وقالت ميركل "بالنسبة لي، لا تتعلق المسألة بسرعتين داخل منطقة اليورو... منطقة اليورو لابد أن تظل متوحدة وما اتفقنا عليه يجب أن تحققه سويا جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو."

وقال وزير المالية فولفجانج شيوبله يوم الأربعاء إن اليونان سيكون عليها مغادرة منطقة اليورو إذا لم تف بالتزاماتها المتعلقة بالإنقاذ المالي.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)