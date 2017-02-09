أكاديمى وسياسى ودبلوماسى صومالى، لكنه أصبح الآن الرئيس التاسع لبلاده منذ أن نالت استقلالها عام 1960، وذلك بعد نجاحه فى تحقيق المفاجأة والفوز فى الانتخابات الرئاسية التى أجراها البرلمان، مساء أمس، إنه محمد عبدالله فرماجو.

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