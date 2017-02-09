- هارولد مارتن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومى سلب الوثائق خلال 20 عامًا.. وخالد شيخ محمد عزا اعتداءات سبتمبر إلى سياسة أمريكا الخارجية فى رسالة إلى أوباما

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